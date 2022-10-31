التموين: تجار وموردون تعهدوا بعدم زيادة أسعار السلع الغذائية مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة نفذت خطوات كبيرة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة وتوفير مستلزمات الإنتاج لمصانع السلع الغذائية ودخولها إلى الأسواق.

وخلال اجتماعه اليوم مع كبار منتجي وموردي ومصنعي السلع الغذائية من زيوت وألبان وبقوليات وشاي وأرز وسكر، وكذلك السلاسل التجارية، شدد الوزير على ضرورة طرح كل الإنتاج في الأسواق للحفاظ على استقرار الأسعار، كما طالب المصنعين بعدم رفع الأسعار في الفترة الحالية للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين كي تستمر المصانع في الإنتاج.

وأكد الوزير أن المسؤلية مشتركة الآن بين الدولة ومنتجي السلع الغذائية الآن، وأضاف الوزير أنه يتواصل دائما مع البنك المركزي ووزارة المالية لحل المشكلات المتعلقة بالإفراج الجمركي وسرعة الإفراج عنها بالموانئ.

ومن جانبهم أكد منتجي السلع الغذائية أنهم سيتكاتفون مع الدولة في تلك الفترة من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع وكل الإنتاج من المصانع إلى الأسواق، وأشاروا إلى أن المسؤلية الآن مسؤلية مشتركة ما بينهم وبين الدولة، وأثنوا على الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للاستيراد في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها المباشر على معظم اقتصاديات العالم.

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