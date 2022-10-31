رئيس "الإسكندرية لتوزيع الكهرباء" يعلن الإجراءات لمجابهة موسم الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلن المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، استعدادات الشركة لمجابهة موسم الأمطار.

وأوضح رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن هناك بعض الإجراءات والتي جاءت كالتالي:-

- تجهيز فرق طوارئ مدربة على أعلى مستوى ومجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات وذلك على مدار 24 ساعة للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة.

- رفع درجة الاستعداد القصوى واليقظة بين العاملين وفرق الصيانة بالقطاعات المختلفة وزيادة عدد العاملين بالواردي وإلغاء الراحات والإجازات.

- تكليف مديرو العموم الإدارات بالتواجد في الوردية المسائية أثناء حدوث الأزمات للتدخل السريع في حالات الطوارئ، ما يؤدي إلى سرعة تحديد وإصلاح الأعطال والحفاظ على مستوى استمرارية واستقرار التغذية لكافة العملاء.

- الإبلاغ عن أي أعطال على رقم (121) أو من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة للكهرباء على مدار اليوم لسرعة حل جميع الشكاوى والأعطال وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى المقدمة.

- مراجعة جميع المحطات والموزعات والمغذيات الرئيسية للشبكة من خلال مراكز تحكم الحديثة ومتابعة الجهود بصفة مستمرة وسرعة الفصل والتوصيل لأي عطل.

- تنفيذ صيانة شاملة لخطوط الجهد المتوسط الهوائية وتأمينها ضد أي مخاطر تتعرض لها بسبب سوء الأحوال الجوية بمناطق برج العرب والساحل الشمالي.

- التأكد من جودة عزل أسطح الحجرات المبنية خارج العقارات والتحقق من جودة عزل أسقف الأكشاك وبناء العتب أمام أبواب الحجرات مع تسليك مواسير صرف المياه فوق أسطح الحجرات والموزعات كما يتم توفير أغطية بلاستيكية قوية يتم التأمين بها لعزل أسقف الأكشاك في حالة الاحتياج ، كما تم الانتهاء من كافة أعمال الهدم والبناء للحجرات القديمة والمتهالكة وتنفيذ الصيانات الجسيمة وتغيير الأسقف لحجرات المحولات.

- تجهيز سيارات تشغيل وصيانة بأحدث أجهزة التجريب والإتصال ودفعها إلى الأماكن ذات الأحمال الكثيفة وذلك لتقليل زمن المناورات في حالة الفصل التلقائي وسرعة إعادة التغذية الكهربائية.

- الدفع بماكينات توليد طوارئ جاهزة لتوفير التغذية الكهربائية البديلة حال حدوث أي عطل طارئ فضلاً عن وجود فرق التدخل والانتشار السريع لعلاج أي مشكلة.

- التعاون والتنسيق الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والنجدة والمنطقة الشمالية العسكرية وشركات مياة الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية في كافة الأمور المختصة بالتغذية الكهربائية.