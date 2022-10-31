شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: استخراج التقارير الطبية لأعضاء لجنة التغذية المدرسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا لرئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، بسرعة إنهاء إجراءات عمل الأشعة وكتابة تقرير طبي لأعضاء لجان التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية حتى يتمكن العاملين بلجان التغذية من استخراج الشهادات الصحية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن صورة الأشعة والتقرير الخاص بها هي من المرفقات اللازمة لاستخراج الشهادات الصحية لأعضاء لجان التغذية المدرسية.