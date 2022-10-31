شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: القطاع الصحى فى مصر واعد وجاذب للشراكات الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وفد رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم، مساء أمس الأحد، بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بمصر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أطلع الوفد -خلال اللقاء- على عرض تفصيلي حول المنظومة الصحية في مصر وما تمتكله من إمكانيات وموارد مادية وبشرية، وخريطة توزيع المنشآت الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات المجتمع المدني.

وأضاف "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش سبل حسن توجيه الفرص الاستثمارية لسد الفجوات، بناءً على الخرائط الصحية لوضع تصورات ومقترحات لتلك الفرص، حيث أطلع الوزير الوفد القطري على الخريطة الصحية لمصر، وما تضمه من منشآت طبية وإمكانيات كل منشأة، ومناطق توزيعها، وكذلك نتائج المسح الصحي للأمراض بجميع المحافظات والذي تم من خلال مبادرات الصحة العامة، للوقوف على التخصصات الطبية التي يحتاجها المواطنين في مختلف المحافظات.

وتابع "عبدالغفار" أن الاجتماع ناقش أوجه التعاون في عدد من المشروعات الصحية التي أنجزتها الدولة بمختلف المحافظات وفرص الاستثمار الواعدة بها، مشيرًا إلى أن الوزير استعرض عددًا من نماذج الشراكة المقترحة للتعاون في مجال الاستثمار.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير نوه إلى أهمية حسن توجيه واستغلال فرص الاستثمار في القطاع الصحي بمصر، نتيجة الاحتياج الفعلي للخدمات الطبية وعدد الأسرة، نظرًا لزيادة عدد السكان والذي يبلغ حوالي من 104 ملايين مواطن، وكذلك معدلات نمو السكان السنوية.

وأضاف "عبدالغفار"، أن الاجتماع ناقش -أيضًا- الفرص الاستثمارية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات في مصر، من خلال التعاون مع الشركات الوطنية، حيث استعرض الدكتور عمرو ممدوح الرئيس التنفيذي لمدينة الدواء المصرية، المشروعات العملاقة المنفذة بمدينة الدواء، التي تعد أكبر صرح لصناعة الدواء في مصر، ومراحل الاستكمال والتوسع والفرص الاستثمارية المطروحة بها.

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير لفت إلى النجاحات المنتظرة للشراكات الاستراتيجية في مجال إنتاج المستحضرات الحيوية بمصر، لتغطية السوق الأفريقية من الأدوية واللقاحات، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية صنفت مصر أنها تستطيع أن تصبح مركزًا لإنتاج اللقاحات بمختلف أنواعها في أفريقيا.