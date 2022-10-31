أخلاقنا الجميلة.. أهم النصائح لدعم الزميل الجديد فى العمل وتشجيعه "إنفوجراف"

القاهرة - سامية سيد - توجد بعض التصرفات التي يمكن فعلها مع الموظف الجديد، لدعمه حتى يسهل أن يتواصل مع من حوله بشكل سريع، وتفعيل شعار أخلاقنا الجميلة.

- تزويد الموظف الجديد بكل المعلومات التى يحتاجها والإمدادات وبرامج الكمبيوتر، ومعلومات التسجيل، ويمكن تنظيم بعض الأشياء قبل وصوله لتسهل عليه.

- اجتماع قصير يتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة للترحيب بالموظف الجديد وتقديمه مما يوفر الوقت والمجهود للتعريف بنفسه كل مرة.

- توجيه المساعدة من المحيطين به من الزملاء من أول تعريفه بسياسة الشركة، إلى الشخص الذى عليه أن يتصل به إذا واجه أى مشكلة خلال عمله، وهذا بلا شك يخفف الضغط عليه.

- توجيه حماسه المفرط، لأنه يريد أن يثبت نفسه لمن حوله بسرعة، وهذا أمر طبيعى، ولكن قد يؤدى ذلك إلى نتائج عكسية، ولهذا يجب توجيه الموظف الجديد بطريقة محترمة.