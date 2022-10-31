شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات نقابة المعلمين: وفاة معلم أمام طلابه داخل الفصل فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، تقريراً من النقابة الفرعية بشبرا الخيمة ، يفيد بوفاة ( ع - س ) معلم رياضيات بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية، أمام الطلاب داخل الفصل نتيجة أصابته بسكتة قلبية، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، ولكن وافته المنية قبل وصوله للمستشفى.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إسماعيل دسوقي رئيس النقابة الفرعية بشبرا الخيمة، بالتواجد بالمستشفى لإنهاء إجراءات الجنازة، ومساندة أسرته في هذه الظروف الصعبة، وتقديم واجب العزاء.

وأكدت غرفة العمليات ، أن المعلم تعرض لحالة إغماء أمام طلابه داخل الفصل أثناء تأديته عمله ، وتم نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى نتيجة أصابته بأزمة قلبية أدت إلى وفاته في الحال.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذي توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.