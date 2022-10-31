مدبولي يتابع موقف الانتقال الحكومي ومشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومي إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومي إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحي الحكومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذي يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحي الحكومي بصفة دائمة، وفي هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق في هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحي الحكومي.

كما أشار المتحدث الرسميّ إلى أن اللقاء شهد أيضًا التنويه إلى جهود التنسيق بين الشركة والمسئولين بوزارة الداخلية بهدف تحديد الطرق والمحاور التي تمكن الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم بالحي الحكومي، بعيدا عن أعمال الإنشاءات المختلفة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع.

وقال "سعد": عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من حيث الأراضي التي تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وفي ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.