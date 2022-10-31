أمطار على القاهرة خلال الأيام المقبلة.. حالة الطقس حتى الأحد المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام القادمة من غد الثلاثاء وحتى الأحد المقبل الموافق 6 نوفمبر 2022.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود خلال فترة الـ 6 أيام المعلنة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس لطيف في أوله مائل للبرودة في آخره على جميع الأنحاء.

وبالنسبة لحالة الطقس غدا الثلاثاء، أوضحت الأرصاد سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة 60% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب سقوط أمطار خفيفة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة قد تمتد ضعيفة على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 20%.

كما توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط في حركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء.

وبشأن حالة الطقس بعد غد الأربعاء، أشارت الهيئة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وأيضا سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

كما يستمر سقوط الأمطار الخميس المقبل، لليوم الثالث على التوالي، تكون خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

وتنشط حركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.