كيف أنقذت الشرطة شابا هدد بالانتحار من أعلى برج المطحن بأوسيم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبو النصر في إقناع شاب بالعدول عن الانتحار قفز من إلى برج بمركز أوسيم، شمال المحافظة.

فور تلقي اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال بلاغ من شرطة النجدة أخطر مسؤولي الحماية المدنية ومجلس المدينة.

تواجد أمني شهدت موقع البلاغ بقيادة العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم والمقدم هيثم سكر رئيس مباحث أوسيم ومعاونه الرائد وليد كمال.

قوات الحماية المدنية اتخذت أعلى درجات الاستعداد باستخدام المعدات اللازمة (وسادة هوائية - سلم إنقاذ) تحت إشراف اللواء جابر بهاء.

رغم حالة التوتر التي بدت على الشاب وسبابه المستمر للحضور إلا أن تحلي القوات بضبط النفس ساهم في إقناعه بالنزول دون تنفيذ تهديده.

تبين بالفحص تحت إشراف العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، بينت أن الشاب مختل عقليا ويهزي بكلمات غير مفهومة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وعرض الشاب على مستشفى للأمراض العقلية والنفسية.وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.