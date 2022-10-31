خطوات تحميل قناة القاهرة الإخبارية عبر "الريسيفر" (إنفوجراف)

القاهرة - سامية سيد - تنطلق قناة "القاهرة الإخبارية"، بعد ساعات قليلة، والتى تحمل شعار الدقة والصدق فى نقل الأخبار من قلب الحدث، والتحليل والعمق في التناول لكافة الأحداث التى تشهدها كافة دول العالم.



خطوات تحميل قناة القاهرة الإخبارية عبر الريسيفر

-الضغط على زر menu من الريموت

-اختيار التركيب أو Installation

-ادخل على قائمة الترددات أو Transponder list

-اختيار إضافة تردد جديد

-ادخل تردد القناة الجديد بدقة V 11747

SD – HD

- الضغط على زر موافق Ok

- احفظ وشاهد القناة

واستعرض الإعلان الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية"، قائمة كبيرة من المذيعين والإعلاميين الكبار الذين يزينون الشاشة مع انطلاقتها الأولى، وهم: خيري حسن وجمال عنايت وعادل حمودة وحساني بشير وكمال ماضي ومحمد عبد الرحمن وأحمد أبو زيد وأحمد بشتو وهمام مجاهد ومحمد جاد وفادي غالي وتامر حنفى وأميمة تمام وجمانة هاشم وإيمان الحويزي ودينا زهرة ودينا سالم وآية لطفي وليلاس كافوزي وفيروز مكي ورغدة أبو ليلة ومارينا المصري ونهى درويش ورغدة منير وأمل الحناوي وليندا عبد اللطيف ومنى شكر ورشا عماد وهدي كمال وشيرين غسان وداليا أبو عميرة وآية الكفوري وشيماء الكردي وداليا نجاتي.

وجاء الإعلان الرسمي للقناة يحمل العديد من الرسائل التي تستهدفها القناة وهى: "هنا ندقق الحقائق قبل تحرير الخبر، هنا البعد الغائب في تكوين الصور، هنا يتحقق السبق في ماراثون لا ينتهى .. هنا مرآة الوطن العربى وضميره الحى .. المعنى والدليل.. العمق في التناول.. الصدق في التحليل.. هنا نتجاوز الحدود وسط عالم يموج بالأحداث بحثا عن الحقيقة المجردة.. هنا عاصمة الخبر.. هنا القاهرة".