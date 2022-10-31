شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المعلمين: تعدى ولى أمر على مدير مدرسة بالسباب فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، بلاغاً من النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط ، يفيد بتعرض ( ش - م ) مدير مدرسة الثورة الابتدائية، التابعة لإدارة أبنوب التعليمية بأسيوط، للسباب من قبل ولى أمر وزوجته داخل المدرسة، وتم تحرير محضر إثبات حالة التعدي بمركز شرطة أبنوب.

وعلى الفور كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت على حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، بالتواجد مع مدير المدرسة على أن يتولى محامى النقابة الفرعية محضر الشرطة المقدم ضد ولى الأمر وزوجته، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حق مدير المدرسة القانوني والأدبي.

وأكد عزت على حسن رئيس النقابة الفرعية بأسيوط، أن ولى الأمر قام بالتعدي على مدير المدرسة بالسباب، وذلك بعد ما تم استدعائه، لكثرة شكوى المعلمين والطلاب من ابنه.

كانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة ، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين ، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع النقابات الفرعية واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.