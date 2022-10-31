شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تصرف معاشات نوفمبر غدا من بنك ناصر مع المنحة الاستثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاشات نوفمبر اعتبارا من غدا الثلاثاء من بنك ناصر الاجتماعى، بالزيادة المقررة بالمنحة الاستثنائية كما تستمر الوزارة اليوم فى صرف معاشات أكتوبر الجارى من فروع البنك، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.