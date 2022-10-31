شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة ، شيكات إعانات تعويض ضد الحوادث الشخصية لأُسر الـ10 ضحايا الحادث المروري الذي شهدته محافظة البحيرة منذ ايام قليلة "8 متوفين و2 مصابين"،بإجمالى مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفي،وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة العاجلة بصرف تعويضات لأسر العمال المتوفيين والمصابين جراء الحادث الآليم الذى وقع على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوادى النطرون بمحافظة البحيرة ،واوضح مدير المديرية فى تقريره للوزارة،ان التعويضات شملت ايضا 10 الاف جنيه لكل اسرة مصاب ،وذلك من حسابات العمالة غير المنتظمة بالمديرية والتى خصصتها "الوزارة " لحماية هذه "الفئة" وأسرهم ورعايتهم اجتماعياً وصحياً..وشاركت في تسليم الشيكات منى على زين العابدين وكيل المديرية.

وأضاف مدير المديرية أن العمال المتوفيين هم : محمود سلامة محمود ، احمد عبدة النحراوى ، فتحى سعد الشيخ ، سلامة محمود على ، رزق حلومة عمران ، احمد رجب عبد العال ، خالد فرج عبده ، عماد شحات العادلى ، و المصابين : على شعبان عبد العاطى ، اسامة صلاح محفوظ ، وتسلم ذويهم التعويضات .

وبناءا على توجيهات وزير القوى العاملة استمع مدير المديرية إلى مطالب الأسر، ووعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، مقدماً العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بالوقوف إلى جانب الأسر وتيسير حصولها على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ..وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه فور وقوع الحادث بالمتابعة ،وتعويض الضحايا .