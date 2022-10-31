شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تسلم إعانات الوفاة والإصابة لأسر العمالة غير المنتظمة ضحايا حادث البحيرة والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير المديرية أن العمال المتوفيين هم : محمود سلامة محمود ، احمد عبدة النحراوى ، فتحى سعد الشيخ ، سلامة محمود على ، رزق حلومة عمران ، احمد رجب عبد العال ، خالد فرج عبده ، عماد شحات العادلى ، و المصابين : على شعبان عبد العاطى ، اسامة صلاح محفوظ ، وتسلم ذويهم التعويضات .
وبناءا على توجيهات وزير القوى العاملة استمع مدير المديرية إلى مطالب الأسر، ووعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، مقدماً العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجهاً ادارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بالوقوف إلى جانب الأسر وتيسير حصولها على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ..وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد وجه فور وقوع الحادث بالمتابعة ،وتعويض الضحايا .