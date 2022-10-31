شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تستعرض مشروع قانون "الرعاية البديلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة التضامن الاجتماعي غدا الحوار المجتمعي الثاني حول مشروع قانون "الرعاية البديلة" بحضور ممثلي الهيئات الدولية ورجال الدين وكتاب الرأي والجمعيات الأهلية بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي في إطار اهتمام الدولة بتوفير أفضل السبل والرعاية لأبناء مصر من دور الرعاية.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد نفذت من خلال الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع مشروع حماية الطفل التابع لليونيسف، ورشة عمل لرفع كفاءة العاملين بمنظومة الرعاية البديلة مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية ودمياط، وبمشاركة أكثر من 50 متدربا ومشاركا، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وفى ضوء توجه الوزارة نحو اللا مأسسة وتدعيم وتطوير منظومة الرعاية البديلة.

وتتوسع وزارة التضامن الاجتماعى فى خطتها بنظام كفالة الأطفال بالأسر البديلة الكافلة، حيث قامت الوزارة بالانتهاء من تطوير البنية المعرفية المعلوماتية لنظام الرعاية البديلة للأطفال، وذلك فى ضوء توجهها نحو زيادة الأسر الكافلة، وذلك انطلاقاً من حق الأبناء فى الأمن والأمان، والعطف والحنان وفى السكن الآمن، وفي الرعاية المتكاملة لنمائهم وسلامتهم الصحية والنفسية وتنشئتهم تنشئة سليمة حتى يصبحوا أبناء صالحين فى المجتمع، حيث بلغ إجمالى عدد الأسر البديلة الكافلة ما يزيد على 14 ألف أسرة بديلة كافلة تراعى 14.300 طفلًا وطفلة.