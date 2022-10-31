شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تحتفل بتخريج 21 طالبا سودانيا من الجامعات المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الخدمة السودانية بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بتخرج 21 من الطلاب السودانيين المقيمين في مصر حيث حصل 19 منهم على درجة البكالوريوس واثنان على درجة الماجستير من جامعات مصرية وأجنبية مختلفة بحضور القس ياسر كوكو مساعد المطران للخدمة السودانية ومايكل مثيانق الملحق الثقافي لسفارة جمهورية جنوب السودان بمصر وبرنابا تيموثاوس مسئول من خدمة الشباب السودانى، وذلك بالقاعة الملحقة بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

بدأ الحفل بالعبادة والتسبيح إذ بدأه الخريجون بالسير في موكب الدخول للاحتفال ثم كلمة للخريجين من القس ياسر كوكو قال فيها: لقد حققتم المستحيل من خلال تصميم الإرادة وواجهتم تحديات الحياة لتنهضوا بالمجتمع.

وأضاف القس ياسر: ثقتى أن تستمروا فى المحاولات وتتمسكوا بالأمل لأن الإصرار على التفاؤل والعمل الجاد يجعلكم تحققوا المستحيل فطريق الأحلام ملىء بالعقبات.

واختتم قائلًا: أعرف جيدًا كم الإحباطات التى تواجهونها فى ظل ترككم للسودان ولكنى على يقين دائم أن مصر فتحت لكم الكثير من الأبواب وبدأت معكم الكثير من الطرق الجديدة فانسوا ما هو أليم ولتثمروا كما فعل المسيح خلال خدمته.