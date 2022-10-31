شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار رعدية على السواحل الشمالية غداً وتوقعات بوصولها للقاهرة ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل فرص سقوط الأمطار المتوقعة غدا الثلاثاء، حيث أشار إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار غدا متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية "السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية".

وأضاف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع غدا أيضا سقوط أمطار متوسطة ورعدية على مناطق من شمال الوجه البحرى، والأمطار على السواحل الشرقية تكون خفيفة.

وتابع: تصل الأمطار خفيفة لمحافظات جنوب الوجه البحرى، قد تمتد خفيفة وغير مؤثرة على القاهرة، لافتا إلى أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة ضعيفة واحتمالية حدوثها 20٪ .

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.