شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تنصح بارتداء الأطفال ملابس ثقيلة بساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن الأجواء تكون مائل البرودة فى أخر الليل على كافة الأنحاء والساعات الأولى من الصباح الباكر.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين ضرورة اصطحاب جاكت خفيف لبرودة الأجواء، فضلا عن متابعة النشرات الجوية بشكل يومى بسبب التقلبات الجوية الحادة والسريعة فى طقس الخريف.

وقالت هيئة الأرصاد:"يجب ارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا خلال فترة الليل والصباح الباكر خاصة للأطفال وكبار السن بسبب برودة الطقس.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.