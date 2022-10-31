شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:-

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

- الإثنين 31 أكتوب :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الثلاثاء 1 نوفمبر:

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة .

- الأربعاء 2 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- الخميس 3 نوفمبر:

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- الجمعة 4 والسبت 5 نوفمبر

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.