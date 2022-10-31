الداخلية: ضبط 250 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات وتنفيذ 43 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مُكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهود الحملة، خلال24 ساعة، في مجال ضبط قضايا المخدرات، عن ضبط 225 متهمًا، بحوزتهم 208 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 70 كيلو جرام مواد مخدرة.

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، ضبطت الحملة 32 متهمًا، بحوزتهم 45 قطعة سلاح ناري.

ونجحت الحملة في تنفيذ 42926 حكم قضائي متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.