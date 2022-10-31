خنقوه ووضعوه على السرير.. إحالة خادمة وشركائها للجنايات بتهمة قتل مسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت جهات التحقيق بإحالة خادمة و3 آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مسن بمدينة نصر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم تحديد الشقة مصدر انبعاث الرائحة الكريهة، وعقب استصدار إذن تم كسر باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة مسن في حالة تعفن رمي.

توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، خادمة المجني عليه و3 رجال آخرين استعانت بهم الخادمة لسرقته، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.

وقالت المتهمة الأولى إنها نظرا لمعرفتها بأن المتهم يحتفظ بمبالغ مالية في الشقة اتفقت مع باقي المتهمين على سرقته، ويوم الواقعة حضر المتهمون وفتحت لهم المتهمة الأولى وقاموا بتقييد المجني عليه والتعدي عليه بالضرب وخنقوه حتى لفظ أنفاسة الأخيرة، ثم وضعوه على سرير غرفة نومه، وقاموا بسرقة مبلغ 3 آلاف جنيه.