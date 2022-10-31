ممثلو شركات الأدوية العالمية بمؤتمر "الأهرام": مصر حققت طفرة في الرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عريشة:

قال الدكتور مايكل ونيس، ممثل شركة "باير"، إن هناك طفرات حدثت في مصر في النظام الصحي؛ بما في ذلك إنشاء هيئة الشراء الموحد وغيرها من الكيانات التي تهدف إلى تطوير منظومة الدواء المصرية.

وأضاف ونيس، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثالث للدواء، أن هناك اتجاهًا لدراسة إنتاج أدوية الأورام ومضادات التجلط.. وغيرها من الأدوية الضرورية.

وأكد ممثل شركة "باير"، أن الأدوية المستوردة تمثل 7% من حجم السوق المصرية؛ ولكن أهميتها شديدة، لذا يجب أن تدخل في عملية توطين صناعة الدواء؛ خصوصًا في ظل الحرب في أوكرانيا وتأثر سعر الدولار في مصر، لكننا أيضًا لا نفغل الاستيراد لتوفير تلك الأدوية للمرضى.

وقال الدكتور أحمد قشطة، ممثل شركة "أمجن"، إن أي دواء جديد يتطلب من 10 إلى 15 سنة حتى يرى النور ويتم إنتاجه ويصبح متاحًا للجميع.

وأضاف قشطة، خلال كلمته بمؤتمر الأهرام الثالث للدواء، اليوم الإثنين، أن التطور الذي حدث في مصر أصبح ملموسًا وتم قياسه من خلال سرعة تسجيل الأدوية في مصر من خلال الجهات المختصة، وتحسن هذا الإجراء في مصر من 30 إلى 40٪.

وأشار ممثل شركة "أمجن" إلى أن الاستمرار في هذا النجاح يتطلب النظر إلى الكثير من الأمراض بجانب الأورام والأمراض الخطيرة.

وأفاد قشطة أن آليات تسعير الأدوية تحسنت كثيرًا؛ لكن الأمر يتطلب الكثير من المفاوضات للحصول على أفضل شيء ممكن.

ويُقام مؤتمر الأهرام الثالث للدواء تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ويناقش آليات توطين صناعة الدواء في مصر.