الأكبر إفريقيًّا.. هشام آمنة: الشبكة الوطنية للطوارئ تتضمن ردة فعل سريعة وقت الأزمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ في التعامل مع الأزمات يسهم في ضمان وجود ردة فعل سريعة حال حدوث أية أزمات، لافتًا إلى أن الدولة كانت في حاجة إلى هذا المشروع للتعامل مع الطوارئ.

وأضاف آمنة، خلال كلمته، اليوم الإثنين، بمؤتمر افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا المشروع هو الأكبر من نوعه على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم الالتزام بتوجيهات الرئيس السيسي بسرعة إنجاز الشبكة، وعملت الوزارة على التنسيق داخل المحافظات لإقامة الشبكة، منوهًا بأنه تم محاكاة عدد من من الحوادث.