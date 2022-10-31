أرز وزيت وسلع استراتيجية.. "التموين" تدفع بعرباتها المتنقلة بدءًا من اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه سيتم الدفع بداية من اليوم بعربات متنقلة بسلع استراتيجية، منوهًا بأن جميع المنافذ ستكون فيها سلع من أرز وزيت وسلع استراتيجية؛ من أجل رفع الأعباء عن المواطنين.

وأوضح خليل، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الإثنين، أن القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أية سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن .

وأشار خليل إلى أن منافذ الجمعيات الاستهلاكية والبالغ عددها 1300 فرع وكذلك فروع جمعيات والبدالين ستطرح غدًا السلع التموينية بنفس أسعار الشهر الماضي دون زيادة مع صرف الزيادة التموينية البالغة 100 جنيه لكل أسرة .