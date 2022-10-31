شكرا لقرائتكم خبر عن "المرأة بين الرواية ..الدراما والأدب" ندوة تثقيفية للمكتب الثقافى المصرى بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وأيرلندا، ندوة تثقيفية مع الكاتبة نور عبد المجيد، ناقشت خلالها دور المرأة في المجتمع من خلال تناول الدراما والآدب للمرأة المصرية، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بلندن، وجاءت الندوة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية وأهميتها للمرأة.

ويأتى ذلك في إطار المكانة التي تتمتع بها المرأة المصرية وأهمية دورها فى المجتمع والإحترام والتقدير والدعم الدائم الذى تتلقاه من الرئيس عبد الفتاح السيسى والحكومة المصرية، والذى يؤكد دائمًا فى جميع قراراته عن دعمه للمرأة ومساندته لحقوقها، وجاءت الندوة في إطارالموسم الثقافي للمكتب الثقافي المصري بلندن، والذي يتميز بالتنوع الثقافي، وإلقاء الضوء على الثقافة المصرية من كافة جوانبها، وذلك لتعزيز المكانة الدولية للثقافة والتراث المصري بكافة أشكاله.

حضر الندوه العديد من الإعلاميين و الأدباء وصناع الأفلام العرب والبريطانيين وجمهور من شباب الجالية المصرية والعربية في لندن، وأدار الندوة الدكتور خالد علي، الطبيب والأكاديمي بكلية الطب في برايتون ، والناقد الفني.

وتم خلال الندوة مناقشة ثلاثة من أهم أعمال الروائية نور عبد المجيد وهي : 'أنا شهيرة' أاريد رجلاً' و 'صولو'، وشهدت الندوة مشاركة الحضور بالمداخلات المستنيرة والنقاش المستفيض حول وضع المرأة في مجتمع ذكوري و بالأخص فيما يتعلق بقضايا الأسرة.

وتحدثت الكاتبة نور عن أهمية دور الأدب والكتاب في طرح قضايا المجتمع، وتسليط الضوء على قيم المجتمع الحميدة؛ ونقد الموروثات والتقاليد التي تتحيز للرجل، كما أكدت على الدور الهام للإعلام المرئي مثل (التليفزيون والمسلسلات) في إيصال فكرها إلى قاعدة عريضة من الجمهور.

واستشهدت بنجاح مسلسلات 'أنا شهيرة' و'أنا الخائن ' و'أريد رجلاً' في إثارة جدل بالصحافة المقروءة وعلي منصات التواصل الاجتماعي حول قضايا المرأة.

وأبدت نور تفاؤلها بالحركة النسوية في العديد من بلدان العالم العربي في خلق جيل مستنير يحترم حقوق المرأة ودورها الريادي في بناء الأسرة والمجتمع.

في ختام الندوة، قدمت الكاتبة نور عبدالمجيد الشكر للدكتورة رشا كمال على استضافتها بالمكتب الثقافي المصري بلندن وإتاحة الفرصة أمامها لتقديم رؤيتها عن المرأة في المجتمع من خلال التناول الدرامي والأدبي لها.

ومن جانبها، قامت الدكتور رشا كمال بإهداء درع تكريم للكاتبه نور عبد المجيد تقديرًا لدورها الأدبي في مناقشة مكانة المرأة في المجتمع.