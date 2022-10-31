شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: ننسق مع الغرفة التجارية لإقامة منافذ سلعية ومراقبة الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعاً لبحث آليات تنفيذ التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال لقاء مجلس المحافظين بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية.

واطمأن محافظ الجيزة، من وكيل الوزارة، على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلاً عن الوقوف على حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع، حيث أكد وكيل وزارة التموين أن الحالة التموينية مستقرة وأنه يتم توفير السلع المدعمة التي يتم توزيعها من خلال البطاقات التموينية بكافة فروع نصف الجملة والمجمعات الاستهلاكية ومحلات البقالة، مضيفا أنه يوجد مخزون كاف وأرصدة من السكر، والمواد البترولية وغيرها.

وطالب المحافظ، بتقرير يومي عن أسعار السلع التموينية لدراسة الموقف السلعي والتمويني، وأسعار السوق أولاً بأول لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأكد محافظ الجيزة، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية وكبار التجار للتوسع في إقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، مؤكدا أن المحافظة لديها منافذ لبيع السلع بالتعاون مع العديد من الجهات وبأسعار مناسبة فضلا عن انتشار منافذ ثابتة ومتنقلة ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ومنافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية والمجمعات الاستهلاكية وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرية التموين بإقامة منافذ سلعيه بمقار الوحدات المحلية، مشدداً على ضرورة أن تمتد للقرى والعزب، مع إمكانية توفير منافذ بيع متنقلة تجوب المحافظة للوصول لأكبر قطاع من المواطنين.

وأكد اللواء أحمد راشد، على تكثيف حملات الرقابة التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشددا على عدم التهاون في أية مخالفة تضر باحتياجات المواطنين الأساسية سواء بمحاولة احتكار السلع والمغالاة غير المبررة في الأسعار أو الغش التجاري.

وكلف محافظ الجيزة، بتشكيل لجان تضم رؤساء الوحدات المحلية وممثلين عن مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى للمرور اليومى ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية وتحرير محاضر للمخالفين كما وجه بمتابعة أرصدة السلع الغذائية وضخ كميات اضافية في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة الي جانب شن حملات علي المخابز للتأكد من التزامها بالمواصفات والوزن المحدد للخبز مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد محافظ الجيزة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 114، أو رقم جهاز حماية المستهلك 19588 0157779999.

حضر الاجتماع، إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ، واللواء علاء بدران السكرتير العام، ومحمد نور السكرتير المساعد، وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومدير مديرية التموين، ومدير مباحث التموين، ومدير الحماية المدنية وممثلي الأجهزة الأمنية والمرور.