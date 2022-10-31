شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تنظيم مجموعات التقوية بالمدارس لمواجهة الدروس الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ضوابط تنظيم مجموعات التقوية لمواجهة الدروس الخصوصية، نرصد فى التقرير أبرز الضوابط.

ـ إسناد مجموعات التقوية لشركة تابعة للوزارة.

ـ تحصل على نسبة 10%، من إيرادت المجموعات.

ـ تقوم الوزارة بتخصيص 5 مدارس فى كل منطقة تعليمية يتم تجهيز وإنشاء قاعات للتقوية.

ـ تكون القاعات مجهزة على أعلى مستوى لمنافسة مراكز الدروس الخصوصية.

ـ يمنح الطلاب حرية اختيار المدرس القائم على مجموعات التقوية لإنهاء ظاهرة سناتر الدروس الخصوصية.

وكان الدكتور رضا حجازى، انتقد فكرة العملية التعليمية داخل السنتر، قائلا: "بعض المدرسين فيها يشرحون بطريقة المهرجانات " مضيفا: "أن هناك مدرسين فى السناتر يقومون بالشرح بطريقة غريبة وفجة وعلى طريقة المهرجانات، مؤكدا أن هذا ليس تعليما، ولذلك يجب معرفة نوعية من يقومون بالتدريس فى هذه السناتر، مشددا على أن فكرة تقنين سناتر الدروس الخصوصية متروكة للحوار المجتمعي.

وتابع: "الدروس الخصوصية واقع نعيشه وهدفى تقنين الأوضاع لصالح الأسرة المصرية، فبدلا من أن تدفع الأسرة 100 جنيه فى السناتر تدفع عشرون جنيها فقط.