شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يتابع تنفيذ الخطة الاستثمارية مع وحدة التخطيط الاستراتيجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق وحدة التخطيط الاستراتيجي بحضور الدكتور محمود المسلاوى مدير وحدة التخطيط الاستراتيجى وعميد كلية هندسة حلوان، والدكتورة عبير ابراهيم عضو فريق الوحدة، والدكتورة ميادة الأخضر عضو فريق الوحدة، الدكتور هابي حسنى مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

وخلال الاجتماع استعرض محمود المسلاوى لأنشطة وإنجازات الوحدة خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة آليات تنفيذ ومتابعة الخطة الاستراتيجية للجامعة وضرورة التزام كافة الأطراف بالجامعة بتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية من خلال العمل على برامجها التنفيذية.

ومن جانبه أشاد الدكتورالسيد قنديل رئيس الجامعة بأهمية دور الوحدة فى دعم ومتابعة المشروعات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للجامعة والتنسيق مع الكيانات المختلفة لحل أى معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروعات هذا بالإضافة إلى تقييم أداء الكليات والإدارات والكيانات المختلفة بالجامعة فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية الخاصة بها من خلال تقديم تقارير ربع سنوية عن أداء الجامعة فى تنفيذ خطتها الاستراتيجية .

وكذلك أوضح دور الوحدة فى إدارة الخطة الاستثمارية للجامعة والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وكذلك العمل على نشر ثقافة موازنة البرامج والأداء على مستوى الجامعة.

كما تم مناقشة الإجراءات المتبعة لإعداد خطة الجامعة الاستثمارية للعام المالى القادم 2024 /2023 بما يلبى احتياجات الكليات والكيانات المختلفة بالجامعة ويحقق أهداف الجامعة الاستراتيجية.

كما تم التأكيد على ضرورة دعم الوحدة بكوادر إضافية للمشاركة فى ادارة الخطة الاستراتيجية على مستوى الجامعة وإعداد كوادر جديدة فى مجال التخطيط الاستراتيجى بالجامعة مع تقديم التدريب المتخصص للأعضاء الجدد.