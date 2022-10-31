شكرا لقرائتكم خبر عن تطعيم طلاب المدارس ضد الالتهاب السحائى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بعض المدارس تطعيم الطلاب ضد الالتهاب السحائي، وسط إجراءات احترازية ووقائية، وأكدت المدارس أن تطعيم الطلاب هدفه الوقاية من أى أمراض أو عدوى، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، موضحة أن التطعيمات تستهدف الطلاب من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.

وكانت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف فريق إدارة الصحة المدرسية قامت بإجراء الفحص الطبي الشامل لطلاب المدارس والذي يقوم به الأطباء وأطباء الأسنان للسنوات الأولي من جميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلي الصف الرابع الابتدائي وذلك في جميع المدارس على مستوى المحافظة بالريف والخضر وعددها 1081 مدرسة، كما أن مستهدف الفحص الشامل 237755 طالبا.

وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك تحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، ومع بداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن إجراء الكشف الطبي بالمدارس بمثابة وثيقة معتمدة ومهمة للطلاب، فالهدف منه هو الكشف المبكر عن أي مشكلة صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال، ويتم إجراء الكشف الطبي عبر إخضاع الطفل لبعض الفحوصات الطبية التي أقرتها وزارة الصحة، هذا بالإضافة إلي العديد من الندوات التثقيفية والتعليمية عن غسيل الأيدي والنظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية.

وتابع "الخطيب"، أنه تم بدء التطعيمات الخاصة بطلاب المدارس طبقاً للجدول المقرر من وزارة الصحة المصرية، حيث يتم تطعيم الثنائي البكتيري (ضد الدفتيريا والتيتانوس) بمستهدف 159006 طلاب وطالبات بالصف الثاني والرابع الابتدائي، كما تم بدء تطعيم "أولى حضانة، والصف الأول الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي" ضد الالتهاب السحائي (الحمي الشوكية)، بمستهدف 180251 طالب وطالبة.

واستطرد، أن وزارة الصحة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حرصت هدا العام على بدء التطعيمات للطلاب مبكرا، نظراً لأهميتها حتى يتم التغلب علي العدوي الوارد حدوثها بين الطلاب بشكل أسرع عن السنوات الماضية.