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شكرا لقرائتكم خبر عن "كلنا معك" مبادرة لجامعة القاهرة لدعم الأطفال مرضى السرطان والان مع تفاصيل الخبر
وقالت الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية، فى تصريحات لـ" الخليج 365"، إن اليوم يهدف إلى دعم أطفال السرطان حيث تم تنظيم ماراثون رياضى بمشاركة طلاب الجامعة ويوم أنشطة فى ملاعب كلية الزراعة، مشيرة إلى أن اليوم بدأ بكلمات لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المشاركين، تم خلالها التأكيد على التوعية بكيفية التعامل مع هذا المرض ولكل من يتعامل مع المريض، والتأكيد أيضا على مساندة الجامعة بكل إمكاناتها البشرية والعلمية للأطفال وللأسر وتقديم معهد الأورام يد العون الداعمة والدائمة للأطفال، والتوعية الطبية والتربوية لهم.
وأشارت عميد كلية التربية، إلى أن تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين من معهد الأورام حوالى 100 طفل مريض من الكليات المشاركة وذلك فى إطار تقديم الدعم لهم.