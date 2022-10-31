شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي إلى عمل المركز التحكم المركزي، واستعرض المهندس أحمد المصري، المنصة الرقمية للتطبيقات، من خلال تجهيز الروبوتات، ونظام التعرف على الوجوه، فضلا عن تقديم خدمات الصحة العامة للقطاع الصحي، واستخدام الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس، وتكوين قاعدة بيانات.

مشروع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة يعد إنجازا تاريخيا ونقلة حضارية كبرى لمصر في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات والهيئات ودواوين المحافظات بالدولة، بما تضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة احتوائها بمعايير عالمية، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة فى مجالات التأمين المختلفة فى كافة أنحاء الجمهورية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الأمن والخدمات على مستوى الدولة.