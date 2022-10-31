شكرا لقرائتكم خبر عن خفيفة لمتوسطة بعدة مناطق.. تفاصيل وأماكن سقوط الأمطار خلال الـ72 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل فرص الأمطار خلال الـ 72 ساعة المقبلة كما يلى:

- الإثنين 31 أكتوبر:

فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة .

- الثلاثاء 1 نوفمبر :

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

- الأربعاء 2 نوفمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.