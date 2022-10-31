شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بيانات الشبكة الوطنية للطوارئ يصعب التدخل فيها أو إعاقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأمين البيانات والاتصالات ضمن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قائلا: "لما أتكلم عن تأمين البيانات والاتصالات.. إحنا بنتكلم على حاجات فنية.. يعني مش بس معقدة.. التأمين فيها يصل فيها إلى نسب عالية جدا.. قد تصل إلي 100 %.. الهدف منه الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة يصعب أن ما كانشي يستحيل التدخل فيها أو التحكم فيها أو إعاقتها".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة: "النقاط دي مهم الناس تفهمها.. كان في الأول حد يقولك أنا عندي أزمة مثل حريق أو تعطل على طريق.. وما حدش وصلي إلا بعد ساعة أو ساعتين.. ده طبيعي في الأول لكن لما الكلام ده يخلص مفيش كده تاني.. في كافة المحافظات".

وتابع الرئيس السيسي: "هيكون مركز عمليات فى كل محافظة.. غير المركز الرئيسي الدولة بتشوف بعضها.. وتقدر تحقق السيطرة.. البلاغ الواحد من محافظة مثلا زي إسماعيلية أو الأقصر.. بيكون من مركز المحافظة بس مربوط في نفس الوقت مع المركز الرئيسي.. كل القطاعات متداخلة مثل الإسعاف والحماية المدنية وغيرها.. إحنا هنكون شايفين بعض.. ونقدر نحشد الموارد من المحافظة.. والمركز الرئيسي يقدر يتدخل لو الأزمة كبيرة مثلا من خلال الترابط والتكامل اللى بنتكلم عنه".