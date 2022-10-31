شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص سقوط أمطار الساعات القادمة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى عودة لسقوط الأمطار من جديد، حيث تزيد فرص سقوط الأمطار خلال الساعات القادمة علي السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلي السواحل الشرقية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن صور الأقمار الصناعية تشير أيضا إلى تكون الشبورة المائية خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلي القاهرة.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة.