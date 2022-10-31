شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف درجات وطريقة تقييم الصفين الرابع والخامس الابتدائى فى التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية بشأن الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى، موضحة أنه يعتمد نظام التقييم على قياس مخرجات التعلم لكل مادة التى يتضمنها المنهج الدراسى ويشار إليها بـ" يجتاز لم يجتاز، مشيرة إلى أنه يتم تقييم مادة التربية الرياضية على النحو التالى:

ـ المجال البدنى والمهارى مخصص لها 10 درجات، 5 درجات للاختبارات البدنية و5 درجات للاختبارات المهارية.

ـ المجال المعرفى ويشمل الثقافة البدنية والصحية وقواعد الأمن والسلامة، ومخصص له 5 درجات.

ـ المجال الوجدانى مخصص له 5 درجات ويشمل السلوك والزى الرياضى.

وأوضحت الوزارة، أنه يكون إجمالى الدرجات 20 درجة فى كل فصل دراسى ولا تضاف للمجموع، ويتم تقييم الطالب علميا قبل نهاية الفصل الدراسى بأسبوعين على الأقل، بيجتاز ولم يجتاز وفقا لتوزيع الدرجات.