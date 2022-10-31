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مرفق الكهرباء يوجه بعض النصائح للمواطنين فى حالة سقوط أمطار.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعض النصائح لمستهلكي مرفق الكهرباء للتعامل مع مهمات الكهرباء، خاصة فى ظل الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد يوضح بعض النصائح الإرشادية في التعامل مع مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار:

 

1- الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - اكشاك – كابلات).

 

2-إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.

 

3-الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

 

4- إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة .

 

5-الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتلة.

 

6-يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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