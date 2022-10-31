أمطار وشبورة ومائل للبرودة.. تفاصيل الطقس في 6 أيام مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة طقس في الفترة من الاثنين حتى السبت المقبل، حيث يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ولطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وذكرت في بيان لها، أنَّ الطقس سيشهد شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد وفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد خفيفة على مناطق مناطق من السواحل الشرقية على فترات متقطعة.

ويشهد يوم الثلاثاء شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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