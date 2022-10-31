شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مشروعات جديدة لتطوير مينائى الإسكندرية والدخيلة.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة المصرية أعمال تطوير لكافة الموانئ ضمن خطة تحويل مصر لوجه ومركز للتجارة واللوجيستيات، وتصل إجمالى المشروعات الجاري تنفيذها 80 مشروعا تقريبا، ومن بينها رصيف 85/3 بميناء الإسكندرية ورصيفى الصف النظيف وغير النظيف بميناء الدخيلة.

وفى النقاط التالية نرصد أهم التفاصيل عن هذه المشاريع.

رصيف 85 / 3 بميناء الإسكندرية يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لميناء الإسكندرية علي الطلب المتزايد بنشاط البضائع العامة والأخشاب من خلال زيادة المساحة التخزينية بمساحة تبلغ 35 ألف م2 بطول رصيف 433 مترا طوليا وبعمق 15.5 متر ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن .

ورصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 مترا وعمق 16 م وظهير خلفى 300 ألف م2 واستقبال 4 سفن بطول 240 مترا وإضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / السنة .

رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 مترا - عمق 16 مترا - ظهير خلفي 188 ألف م2 يسمح باستقبال 2 سفينة بطول 240 مترا وبطاقة استيعابية من 2,50 إلي 3 ملايين طن/ سنة .