شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مشروعات خدمية تقضى على العشوائية والزحام المرورى فى الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتجهت الدولة، منذ سنوات عديدة، لتنفيذ كم هائل من المشاريع التنموية العملاقة في محافظة الجيزة؛ للقضاء على أزمة الزحام المرورى التي تعاني منها معظم الأحياء والمدن الحيوية بنطاق المحافظة، كان أهمها إنشاء توسعات بشبكات الطرق والكبارى والأنفاق، وتطوير عدد كبير من الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، فضلا عن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية، والتى كانت تسبب ازدحاما وتعيق حركة السير.

”الخليج 365” يوضح في التقرير التالي أبرز المشروعات التي نفذت على أرض الجيزة لتحسين المظهر العام والقضاء على الازدحام المروري

أولا// إنشاء كبارى ومحاور مرورية جديدة

تشهد الجيزة طفرة تنموية غير مسبوقة فى مجال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق القومية، تستهدف إعادة واجهتها الحضارية والثقافية ومكانتها التاريخية من جديد، بما يحقق الحياة الكريمة للمواطنين، ويوفر سبل الراحة لهم ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وساهمت المشاريع الجديدة، فى خلق محاور مرورية حيث جاء في مقدمتها إنشاء محور السادات (ترسا سابقا) المار بأحياء الهرم والعمرانية والطالبية والذى تم تطويره بالكامل بطول أكثر من 6.5 كم و أصبح محورا مروريا مهما وبديلا لشارع الأهرام، وساهم في استيعاب الحركة المرورية خلال أعمال غلق شارع الأهرام لتنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق، إضافة إلى محور الفريق كمال عامر، الذي سيؤدي بعد أن ينتهي العمل منه إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في عدد من المناطق.

-محور الفريق كمال عامر

تواصل محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال محور الفريق كمال عامر، الذى يمتد من الطريق الدائرى جنوبا "منطقة المنيب" وحتى محور "تحيا مصر" شمالا، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، حيث يعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، وحلقة وصل جديدة تربط بين الجيزة ومحافظة القاهرة من خلال عدد من المداخل، وذلك فى إطار خطة الدولة نحو تحسين شبكة الطرق بمحافظة الجيزة وفتح مسارات جديدة للتنمية فى ظل الجمهورية الجديدة.

ويربط المحور عدة محاور رئيسية ببعضها وهى 26 يوليو وجامعة الدول العربية وصفط اللبن وفيصل والهرم وعدد من الشوارع، كما يربط العديد من الكتل السكنية وهى المنيب، والعمرانية، وبولاق الدكرور، والعجوزة، وأرض اللواء، وإمبابة، والوراق، وأوسيم، وروض الفرج، وهو ما سيسهم بشكل كبير فى تقليل زمن الرحلات، وخفض معدلات التلوث.

-محور المنصورية

يعد تطوير طريق المنصورية بنطاق مركز ومدينة كرداسة، أحد أهم المشاريع التنموية التي أعادت للجيزة وجهتها الحضارية من جديد، بما اكتسبه من أهمية كبيرة ارتبطت بتطوير منطقة أهرامات الجيزة وتشييد المتحف المصري الكبير أهم المشاريع الحضارية في القرن الـ21، حيث ساهم في تعظيم القيمة التراثية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية لمناطق الجيزة التراثية التي مثل لها بوابة عبور.

ينفذ المشروع بطول 6.7 كيلو متر وعرض 7 حارات مرورية، تمتد من حدود الطريق الدائري جنوباً حتى الدائري شمالاً، مروراً بشارعي الهرم وفيصل. شمل المشروع تطوير المطلع والمنزل من ترعة المنصورية إلى الطريق الدائري ضمن أعمال توسعة الطريق الدائري، بإجمالي طول 600 مترا، وعرض متوسط 8.5 متر من محور المريوطية، وحتى محور صحاري الأهرام.

يسهم المشروع في تقليل الكثافة المرورية داخل محافظة الجيزة بنسبة 20% وكثافة الناقلات على الطريق الدائرى لمحور المنيب المتجه إلى جنوب الوادى بنسبة 30%، حيث يتكون المشروع من مطلع من ترعة المنصورية إلي الطريق الدائري بطول 330 مترا ويشتمل علي باكية معدنية بطول 30 مترا ومنزل من الطريق الدائري إلي ترعة المنصورية بطول 280 مترا، ويتضمن ممشى سياحى بمنتصف الطريق عرضه 5 متر، وإنشاء عدد من البازارات السياحية بالممشى السياحى.

-محور عمرو ابن العاص

يعد محور عمرو ابن العاص شريانا جديدا للتنمية في الجيزة، كونه يعد أحد المحاور الجديدة التى تربط بين الطريق الدائري الشمالي والطريق الدائري الجنوبي بالمحافظة، ويربط محور العروبة بمحور أنور السادات، مروراً بمنتصف شارعى الهرم والجيزة بمنطقة المطبعة، ويربط محوري العروبة ومحمد أنور السادات ترسا سابقا، بطول 4.3 كيلو متر.

يسهم المشروع في تيسير حركة المواطنين وتخفيف الزحام المروري، وتخفيف الأحمال المرورية على المحاور القائمة بمدينة الجيزة، ورفع كفاءة الطرق السطحية وتوسيعها بمسار المحور، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة، حيث يملك طريقي خدمة موازيين للمحور بعرض 11 مترا و3 حارات مرورية لكلا منهما، ليصبح إجمالى الحارات المرورية بالمحور 12 حارة.

ثانيا// تطوير ورفع كفاءة الشوارع والطرق

شهدت المحافظة تطوير ما يقرب من 475 طريق بتكلفة 1,5 مليار جنيه، مما حقق طفرة تنموية هائلة في مجال تطوير ورفع كفاءة وتحسين شبكة الطرق والمحاور المرورية، لخدمة المواطنين وتسيير حركة التنقلات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

شملت أعمال تطوير الشوارع والطرق في الجيزة، تطوير شوارع النيل والبحر الأعظم، ومراد، ومشروع تغطية ترعة المريوطية الذي سيحقق نقلة حضارية للمنطقة، بعد التخلص من العشوائية والمخلفات، وتدبيش الترعة وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى ومواقف حضارية، بالإضافة إلى تطوير طريق المنصورية باعتباره أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية للمناطق الأثرية.

وشملت أعمال التطوير، رفع كفاءة ورصف وتطوير شارع عثمان محرم بطول 3 كيلومترات، بدءاً من شارع الهرم وحتى الطريق الدائري، بما يخدم حركة سير المركبات بشوارع ترسا والعروبة وخاتم المرسلين، إلى جانب رصف شوارع الزهراء ومصرف الكونيسة واستوديو الأهرام والهندي ومحمود عامر بحى العمرانية وشوارع أحمد نسيم وشارع مراد ومتفرعاته بحى جنوب، وغيرها من الشوارع الرئيسية والفرعية الأخرى بنطاق المحافظة.

ثالثا// تطوير مواقف السرفيس

تبنت الجيزة خطة لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات الرسمية، والتصدي للمواقف والساحات العشوائية، وذلك بتحويلها من مناطق عشوائية تعاني ازدحاما وتكدسا مروريا لمناطق حضارية، تقضي على التكدس المروري وتخفف من عناء المواطنين.

-موقف ميدان الجيزة

يعد الموقف نموذجا حيا لأعمال التطوير التى طرأت على المواقف، حيث بلغت تكلفته 11 مليونا و800 ألف جنيه، ليستوعب 230 سيارة بعد أن كان حجم استيعابه من السيارات 190 سيارة فقط.

-إنشاء مجمع مواقف المريوطية

بجانب أعمال التطوير التي تشهدها المواقف بمحافظة الجيزة، تم إنشاء مواقف جديدة ساهمت فى القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، ويعد مجمع مواقف المريوطية الذي تم تشييده بتكلفة إجمالية 10 ملايين و200 ألف جنيه، وطاقة استيعابية 225 سيارة، أحد أهم المشاريع التي شهدتها المحافظة، لما حققه من إيرادات شهرية كبيرة.

-إنشاء مواقف السودان والوراق

كان لإنشاء مواقف جديدة بالمحافظة عظيم الأثر على المواطنين بالشوارع، والذين أبدوا سعادتهم البالغة فى حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية بتلك المناطق، حيث بلغت سعة مواقف السودان 210 سيارات، فيما بلغت سعة موقف الوراق أسفل محور روض الفرج 250 سيارة.

-إنشاء موقف أرض اللواء

يعد من أهم المواقف التي يجرى إنشائها بحي العجوزة أسفل محور الفريق كمال عامر، بسعة 250 سيارة، لمحاولة القضاء على عشوائية انتظار السيارات بالشوارع وإعاقة حركة المارة والسيارات، بالإضافة إلى إنشاء موقف بحي العمرانية أسفل محور الفريق كمال عامر بسعة 100 سيارة.

-إنشاء موقف المثلثة

يعد أحدث أعمال الإنشاء للمواقف بالمحافظة، ومن أهم المشروعات التى نفذت بعد أن تم تخصيص أرض المثلثة بآخر شارع فيصل بقرار منفعة عامة على مساحة 4 أفدنة لتجميع جميع خطوط مواقف السيرفيس العشوائية لتسع 2300 سيارة؛ لتحقيق السيولة المرورية بتلك المنطقة الحيوية والقضاء على البلطجة والعشوائية.



تطوير الطرق بالجيزة



تطوير طرق الجيزة



محور عمرو بن العاص



موقف الوراق الجديد