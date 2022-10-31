شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الدواجن: انخفاض فى أسعار كرتونة البيض من 3 لـ 5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، إن هناك انخفاضا في أسعار كرتونة البيض من 3 لـ 5 جنيهات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي القاضى عبر برنامجها مساء دى إم سى المذاع عبر قناة دى إم سى، أنه لابد من تشديد الرقابة على التجار وعدم استغلال الفرصة لرفع أسعار البيض والدواجن.

وتابع، أن الدولة حررت سعر الصرف وسيؤدى إلى انضباط فى استيراد الأعلاف، مضيفا أن دفعة تم الإفراج عنها من الأعلاف فى الموانئ، مؤكدا أن لدينا وفرة فى بعض السلع الاسترتيجية لمدة 6 أشهر، ولدينا اكتفاء ذاتى من الدواجن وأنواعها.