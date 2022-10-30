شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الدفع بعربات متنقلة محملة بسلع استراتيجية بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها 1300 منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية، بينما وصل عدد أفرع سلسلة جمعيتي لـ3000 فرع، مشيرا إلى أن بدالي التموين سيقوموا بداية من الغد، بالدفع بكميات كبرى من السلع الاستراتيجية بعربات متنقله ومحمله بالأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأخرى، من خلال غرفة العمليات التابعة للشركة القابضة.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية CBC: "هندفع بعربيات متنقله بسلع استراتيجية، وجميع المنافذ هيكون فيها سلع بكرة من أرز وزيت واسلع استراتيجية، ودي كانت توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطنين".

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن، "حققنا نجاح باهر في اتاحه الأرز خارج المنظومة، وفيه حوافز للأرز بتأمين المخزون الاستراتيجي خلال العام القادم".

وتابع: "عندنا 5 ملايين طن شعير السنة دي من إنتاج المليون والنصف فدان، يعني عندنا 3.6 مليون طن أرز أبيض، وعندنا زيادة من الأرز الأبيض ومحدش يقلق من أي حاجة".