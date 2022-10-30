شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: ما تم التوافق عليه بشأن ليبيا فى اجتماعات الجزائر يتسق مع الموقف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردا على استفسار ”الخليج 365” حول دقة ما نشرته بعض وسائل الإعلام الليبية المحسوبة على حكومة الوحدة الليبية منتهية الولاية، حول حدوث مشادة بين وزير الخارجية سامح شكري والسيدة نجلاء المنقوش تمكنت من خلاله الأخيرة من تضمين بعض الفقرات في مشروع القرار المطروح أمام القمة العربية تحمل إشارات توحي بمسؤولية حكومة الوحدة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات، نفى السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية دقة هذا الحديث، مؤكدا أن ما تم التوافق عليه خلال الاجتماع الوزاري في الجزائر وسيتم إحالته إلى القمة بشأن ليبيا يتسق تماما مع محددات الموقف المصري.

وأوضح السفير أبو زيد أنه تم التوافق على أهمية عقد الانتخابات في أقرب وقت، وضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي وفقا لقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات ذات الصلة بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في تعقيبه لـ"الخليج 365"، أن موقف وزير الخارجية سامح شكري كان قوياً وواضحاً خلال المناقشات، فى مواجهة محاولات منح حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها دور فى إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير.