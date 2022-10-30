ليلة سقوط عرباوي بـ250 فرش حشيش في الصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة ضرباتها الناجحة لمروجي المخدرات بمداهمة أوكار الكيف بمختلف مراكز المحافظة؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد العزيز سليم مدير المباحث بتجفيف منابع المخدرات لما تشكله من خطر على الشباب.

معلومات وردت للواء أحمد خلف نائب مدير مباحث الجيزة أكدتها تحريات العميد محمد مختار رئيس المباحث قطاع الجنوب باتجار عنصر إجرامي في المخدرات متخذًا من جبال الصف مسرحًا لنشاطه الآثم.

فريق بحث عمل على مدار الساعة لرصد نشاط الوكر بمراقبة دقيقة تحلى عناصرها بالحذر الشديد؛ حرصًا على عدم التفات انتباه المتهم ومن ثم هروبه.

مع اكتمال الصورة، استهدفت مأمورية قادها العقيد محمد أبو القاسم مفتش فرقة الشرق والمقدم محمد العشري رئيس مباحث الصف، الوكر وأمكن ضبط المتهم "عرباوي" بحيازته 250 فرش حشيش تزن نحو 28 كيلو جرامًا ومبلغ مالي وهاتف محمول.

أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقر المتهم بحيازته للحيش بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحريز المضبوطات.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.