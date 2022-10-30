شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: مصر ستتحول لمركز إقليمى للطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دائما بالاستمرار في الاعتماد على الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، بجانب الربط الكهربائى خاصة مع أوروبا.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن العالم كله ينظر لمصر للمخرجات الطموحة التي تطلع إليها كل الدول عن قمة المناخ بجانب الخطوات الجادة التي اتخذتها مصر على أرض الواقع لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة .

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء: لدينا مستثمرين كثر لضخ استثمارات في طاقة الشمسية والرياح، وهذا يعطى إمكانية لمصر لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، موضحا أن مصر ستتحول لمركز إقليمى للطاقة المتجددة وهذا ما يؤكده الربط الكهربائى فأوروبا واليونان بصفة خاصة مهتمية بهذا الربط الكهربائى .