شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك: المرور على 2657 منشأة تجارية خلال 48 ساعة ومراجعة أسعار السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز حماية المستهلك أنه تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الرقابة علي الأسواق ومنع أي تلاعب بالأسعار، قام جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين، بشن حملات رقابية مكثفة علي الأسواق لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.

وصرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة كافة الحملات على مستوى المحافظات، ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق، وخاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة، بالإضافة إلي تشكيل مجموعات عمل مكثفة من الحملات الرقابية لمأموري الضبط القضائي بالجهاز بكافة المحافظات للمرور علي الأسواق والتصدي بكل جدية لأية مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتم المرور خلال يومي أمس واليوم الأحد على 2657 منشأه تجارية بمختلف المحافظات ومراجعة الأسعار ومقارنتها بالاسبوع السابق ورصد أي تغير بها، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 278 محضرا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لقانون جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلي ضبط كميات كبيرة من الأرز والسكر والدقيق مجهولي المصدر وبدون فواتير، و68480 عبوة منتجات غذائية متنوعة منتهية الصلاحية .

كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أية مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى .