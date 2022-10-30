محامي شيرين عبد الوهاب ينفي وفاتها داخل المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أصدر ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بيانًا بخصوص ما يتم تداوله على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي من أخبار كاذبة وشائعات عن وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب أو سفرها للخارج أو إطلاق التهم والشائعات بشأنها.

أضاف محامي شيرين عبد الوهاب، عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يهيب بالجميع عدم تداول مثل هذه الأكاذيب وتحري الدقة في ما يتم تداوله من أخبار وشائعات، وسوف يقوم مكتبه بتتبع مصدر تلك الأخبار والشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من يطلق هذه الشائعات المغرضة بشأن الفنانة شيرين عبد الوهاب، دون مستند أو دليل وغير مراعٍ حرمة الحياة الخاصة للفنانة.

وانتشرت شائعات حول وفاة الفنانة شيرين عبد الوهاب وأخرى حول سفرها إلى خارج مصر، خاصة بعد دخولها مستشفى أمراض نفسية في مصر الجديدة للعلاج من الإدمان، وذلك بعدما اصطحبها شقيقها محمد، إلى المستشفى لتلقي العلاج فيه.