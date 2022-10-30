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تجديد حبس عاطل في حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمود الشوربجي:

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة عين شمس.

كان قسم شرطة عين شمس تلقى معلومات مفادها قيام شخص بحيازة مواد مخدرة، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات وألقت قوات الأمن القبض على المتهم.

وتبين أنه له معلومات جنائية وضبط بحوزته فرد خرطوش كمية من مخدر الكيتامين كمية من مخدر الحشيش مبلغ مالي هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة وتحرر المحضر اللازم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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