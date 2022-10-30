لحين الفصل في إنكار النسب.. تعليق الحكم بدعوى لاعب كرة قدم شهير بقضية الزواج العرفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 8 مدنى العمرانية الجزئية، تعليق الحكم في الدعوى المدنية المقامة من لاعب كرة قدم شهير، يطالب فيها سيدة بتعويض، بعد أن اتهمته - فى محضر بقسم شرطة الهرم - بالزواج منها عرفيًا وإنكار نسب طفلها، لحين الفصل في قضية إنكار النسب المنظورة أمام محكمة الأسرة.

يذكر ان سيدة تبلغ من العمر 34 سنة، تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم، يبلغ من العمر 26 سنة، بالزواج منها عرفيا فى 5 مارس الماضى، بواسطة محامى حددت هويته، والاستيلاء على ورقتى الزواج العرفى، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذى استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.