"التنسيقية" تواصل لقاءات الشباب والطلاب ضمن جلسات الحوار الوطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

عقد النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، جلسة نقاشية مع عدد من الشباب من مختلف المجالات وطلاب الجامعات المصرية، للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم حول الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتضمنت الجلسة النقاشية، الحديث عن ملف نماذج المحاكاة والتمكين السياسي للشباب داخل الجامعات المصرية ودور الاتحادات الطلابية في خدمة الطلاب والمجتمع.

واستمع النائب أحمد فتحي، لوجهات النظر المختلفة للشباب المشاركين؛ حيث طالبوا بالمزيد من المساحات للعمل السياسي.

وعرض الحضور العديد من المقترحات لتفعيل العمل السياسي داخل الجماعة، وذلك لمساعدة الشباب والطلاب داخل الجامعات المصرية على فهم الملف السياسي وما يدور داخل الدولة المصرية.

وحضر الجلسة من أعضاء التنسيقية أسامة هشام وصفاء حسني وأحمد حسام وإسلام حمدي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.