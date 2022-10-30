شكرا لقرائتكم خبر عن 40 قتيلا على الأقل وأكثر من 100 مصاب بسبب انهيار جسر معلق فى الهند.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام هندية مساء الأحد إن 40 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، إثر انهيار جسر معلق في ولاية غوجارات غربي البلاد، وذكرت بعض التقارير المحلية أن عدة أشخاص سقطوا فى نهر ماتشو إثر انهيار الجسر في موربي بولاية غوجارات، وأن عمليات الإنقاذ جارية.

وأشارت إلى أنه يمكن أن يكون هناك العديد من السياح من بين المصابين، من جهته ذكر موقع "zee" الهندي أن أكثر من 500 سقطوا في النهر.

وتحدث رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى رئيس وزراء ولاية غوجارات، بوبندرا باتيل، ومسؤولين آخرين بشأن الحادث.

وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء إن مودي أمر بتعبئة عاجلة لفرق الإنقاذ، وغرد باتيل "أنا حزين للغاية لمأساة انهيار الجسر المعلق في موربي.. عمليات الإغاثة والإنقاذ جارية.. أنا على اتصال دائم بإدارة المنطقة في هذا الصدد".

وبحسب التقارير، فقد أعيد فتح الجسر المعلق مؤخرا بعد الصيانة، كما أشارت إلى أن الجسر كان يحمل عددا من الأشخاص يفوق طاقته.