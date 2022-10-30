شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 150 ألف طن سكر من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة ‏الداخلية، تعاقدها لشراء 150 ألف طن سكر لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السكر وأن الكمية المتعاقد عليها منها ‏‏100 ألف طن سوف تصل في ديسمبر 2022، و 50 الف ‏طن اخري سوف تصل في يناير 2023 لاستمرار تأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تكثيف الرقابة عَلى الأسواق لمواجهة أى ارتفاع فى الأسعار غير المبررة مع زيادة ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز، موضحا أن هناك اجتماعا موسعا غدا مع المصنعين للسلع الغذائية وكبار أصحاب السلاسل التجارية وتجار الجملة والنصف جملة لزيادة إنتاج والمعروض من الزيت والسكر والأرز بالأسواق بأسعار ما قبل ارتفاع الدولار، حيث إن أي تغيير في سعر السلع من المفترض ألا يكون قبل ثلاثة أشهر من تحرك سعر العملة.